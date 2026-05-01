Domenico Tedesco, çiçek ve tezahüratlarla uğurlandı

FENERBAHÇE'nin geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı teknik direktör Domenico Tedesco, İstanbul Havalimanı'nda çiçek ve tezahüratlar eşliğinde uğurlandı.

Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyetinin ardından yolların ayrıldığı Domenico Tedesco, Almanya'ya gitti. 40 yaşındaki teknik adam, THY'nın Stuttugart seferiyle Türkiye'den ayrıldı. Tedesco'yu uğurlamak için 100'den fazla taraftar da İstanbul Havalimanı'na geldi. Tedesco, taraftarların fotoğraf ve imza isteğini kırmazken, İtalyan teknik adam yaşanan yoğunluk sebebiyle zaman zaman alanda yürümekte zorlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı