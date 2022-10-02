Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sona erdi

Süper Lig'in 8. haftası Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Bol gollü olması beklenen ancak son toplarda iki takımın da başarı sağlayamadığı, kısır geçen mücadelede kazanan çıkmadı.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDILAR

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe rakip alanda daha etkili gözüken taraf olurken, Beşiktaş ise hızlı ataklarla sarı-lacivertlilerin kalesinde gol aradı. Ancak iki takım da arzu ettiği pozisyonları bir tülü üretemedi.

DERBİDE GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıya Beşiktaş iyi başlarken siyah-beyazlıların baskısını 60. dakikada kıran Fenerbahçe, 7-8 dakika set oyununa döndü ve özellikle Beşiktaş savunmasının arasına atılan toplarla gol aradı. Kalan dakikalarda iki teknik adamın da müdahaleleri sonuca etki etmedi. Dev derbi golsüz eşitlikle sona erdi.