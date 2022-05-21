Dolmabahçe'de puanlar paylaşıldı! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi'nde - Haberler

Dolmabahçe'de puanlar paylaşıldı! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi'nde
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Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Kara Kartal ligi 59 puanla bitirirken, Konyaspor ise ligi 3. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi bileti aldı.
Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. 1-1 sona eren mücadele sonrası yeşil-beyazlılar, Konferans Ligi biletini cebine koydu.
KONYASPOR LİGİ 3. BİTİRDİ
Konyaspor'un golünü 42. dakikada Amar Rahmanovic kaydetti. Beşiktaş'ın golü 90+1 Kenan Karaman'dan geldi. Bu galibiyetle Konyaspor puanını 68'e yükseltti ve sezonu 73 puanlı Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada kapattı. İlhan Palut yönetimindeki yeşil-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi elemelerine katılmaya hak kazandı.
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