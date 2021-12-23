Dolmabahçe'de ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı
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Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği maçın ardından tribünlere çağırılan teknik sorumlu Önder Karaveli, "Beşiktaş seninle gurur duyuyor" tezahüratları sonrası gözyaşlarını tutamadı.
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Sergen Yalçın sonrası geçici olarak takımın başına geçen altyapı sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde henüz mağlubiyet yaşamayan siyah-beyazlılarda taraftarlar, Karaveli'ye sevgi gösterisinde bulundu.
"BEŞİKTAŞ SENİNLE GURUR DUYUYOR"
Göztepe maçının bitiş düdüğüyle birlikte tribünlere çağırılan Önder Karaveli, "Beşiktaş seninle gurur duyuyor" tezahüratlarının ardından gözyaşlarını tutamadı. Siyah-beyazlılar, Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022