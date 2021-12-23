Dolmabahçe'de ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı - Haberler

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Dolmabahçe'de ağlatan tezahürat! Tribünlere çağırılan Önder Karaveli gözyaşlarını tutamadı

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği maçın ardından tribünlere çağırılan teknik sorumlu Önder Karaveli, "Beşiktaş seninle gurur duyuyor" tezahüratları sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 2-1 yendi. Sergen Yalçın sonrası geçici olarak takımın başına geçen altyapı sorumlusu Önder Karaveli yönetiminde henüz mağlubiyet yaşamayan siyah-beyazlılarda taraftarlar, Karaveli'ye sevgi gösterisinde bulundu.

"BEŞİKTAŞ SENİNLE GURUR DUYUYOR"

Göztepe maçının bitiş düdüğüyle birlikte tribünlere çağırılan Önder Karaveli, "Beşiktaş seninle gurur duyuyor" tezahüratlarının ardından gözyaşlarını tutamadı. Siyah-beyazlılar, Karaveli yönetiminde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Haberler.com - Spor

Önder Karaveli, Süper Lig, Beşiktaş, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

Mehmet Akgül:

Bir Fenerbahçeli olarak ben de takdir ettim. Güzel şeyler de olabiliyor ülkemde..

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Taner Ayvaci :

Beşiktaş seninle gurur duyuyor. Ama işler kötüye gidene kadar.

Cevap Yaz 2 16 Yayından Kaldır
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