Haberler

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi, Türkiye'den start aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye etabı, İstanbul'dan start aldı.

Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye etabı, İstanbul'dan start aldı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve TÜVTÜRK'ün katkılarıyla düzenlenen Doğu-Batı Dostluk Rallisi ve İpek Yolu Rallisi'nin startı 27 Nisan'da Almanya'dan verildi.

Yaklaşık 1 haftalık maceranın ardından Türkiye'ye ulaşan sporcular, Sultanahmet Meydanı'ndan Türkiye etabına başladı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ardından Kapadokya'da Ihlara Vadisi, Adıyaman'da Nemrut Dağı, Bitlis'te Ahlat ilçesi, Erzurum'da Palandöken Dağı ve Kars'ta Ani Harabeleri güzergahı üzerinden devam edecek.

Türkiye etabının ardından İran ve Türkmenistan üzerinden ilerleyerek Orta Asya rotasını takip edecek ralli, yaklaşık 1,5 ay sonunda 19 bin kilometre yol kat edip yaklaşık 7 bin metre rakımlı Nepal'de son bulacak.

Uzun soluklu bir rotada kültürler arası etkileşimi, dostluğu ve dayanışmayı ön plana çıkaran rallide 40 araç ile 60 sporcu, 19 ülke ve 64 şehirden geçecek.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket

Dev kulüpten Süper Lig'e yeni çıkan Amedspor'u kızdıran hareket