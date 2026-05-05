Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya'da

ALMANYA'DA başlayan ve Nepal'de sonlanacak olan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Kapadokya etabı kapsamında Göreme'de mola verdi.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile TÜVTÜRK'ün katkılarıyla 27 Nisan'da Almanya'da başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılan grup Nevşehir'in Göreme Beldesi'ne geldi. Programın Türkiye etabı kapsamında, İstanbul, Ankara ve Aksaray'ın ardından ralliciler Göreme Beldesine ulaştı. Peribacaları ile kaplı güzergahta ilerleyen katılımcılar, Kılıçlar Vadisi'nde kendilerine eşlik eden jandarma ekipleri ile fotoğraf çektirdi. Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, 19 ülkedeki 64 şehri ve yaklaşık 19 bin kilometrelik parkuru kapsayan bir etkinlik olduğunu belirterek, "Dünyada iki medeniyet var, doğu ile batı medeniyet. Türkiye de bu iki medeniyetin köprüsü. Savaşların olduğu bir dünyada böyle projelerin dünya barışına katkı sağlayacağına inanıyorum. Politikacıların yapamadığını sivil toplum örgütlerinin yapabileceğini hissediyorum, inanıyorum. Önemli olan insanların birbirlerini tanımaları ve ön yargılarını kaldırmalarıdır. Bu etkinlik dünyanın en uzun rallisi. Araçlarımızı gören vatandaşlar, 'Siz bu araçlarla mı Nepal'e kadar gideceksiniz' diyor. Bizim için önemli olan aracın markası, modeli değil. Önemli olan bizim aracımıza yaptığımız bakım ve araçlarımızın bizi sevmesidir" dedi.

Ralliye Sırbistan'dan katılan Ana Jankovic ise, "Türkiye'ye 11'inci kez gelmiş oldum. Ralli organizasyonuna böyle bir deneyim yaşattıkları için teşekkür ediyorum. İstanbul ve Ankara'nın ardından Kapadokya'da mola verdik. Yolculuk çok keyifli" ifadelerini kullandı. Nevşehir'den sonra ralliciler, Adıyaman'da Nemrut Dağı, Bitlis'te Ahlat, Erzurum'da Palandöken Dağı ve Kars'ta Ani Harabeleri güzergahı üzerinden yollarına devam edecek.

