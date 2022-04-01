- Doğa yürüyüşüyle 'Diyardokya'ya tırmandılar, halay çekip yarıştılar

Huzur ortamının sağlanmasıyla Diyarbakır'ın doğa güzelliklerinde etkinlikle buluştular

DİYARBAKIR - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Çermik ilçesinde ilk defa düzenlenen doğa yürüyüşü, kaya tırmanışı ve Muğla, Hakkari, Tunceli, Van, Bingöl ve Şırnak'tan rafting yarışmasıyla ilçenin saklı güzellikleri yeniden keşfedildi.

Göreve geldiği günden beri Diyarbakır'ın tarihi ve turistik mekanlarını gün yüzüne çıkarmak için projeler geliştiren Vali Münir Karaloğlu bu kez Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Çermik ilçesinde birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Etkinliğe Vali Karaloğlu yanı sıra Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, eski milletvekili Kutbettin Arzu ile Abdurrahman Kurt ve birçok vatandaş katıldı.

Muğla, Hakkari, Tunceli, Van, Bingöl ve Şırnak'tan katılan ve Sinek Çayı'nda gerçekleştirilen 2 bin 950 metrelik rafting yarışması startını verdikten sonra Gelincik Dağı'na çıkarak burada doğal yaşam alanlarına 260 adet keklik salındı. Daha sonra yaklaşık yüzlerce doğasever, profesyonel dağcılık tırmanış sporcularıyla 6 kilometrelik doğa yürüyüşü için kurulan parkurlar ile Gelincik Dağının zirvesine tırmanış gerçekleşti. Son olarak Sinek Kanyonu Kaya Tırmanışı yarışması gerçekleştiren Vali Karaloğlu, profesyonel 20 sporcunun yer aldığı 16 kaya tırmanış rotasından sporcular, 10 ile 16 metre arasındaki mesafelerde tırmanışını izledi.

"Burası Kapadokya değil, Diyardokya"

Uzun süredir terör nedeniyle güzellikleri hafızasından neredeyse silme noktasına gelen Diyarbakır'da yapılan etkinliklerle kentin turizme açıldığına vurgu yapan Vali Karaloğlu, Karacadağ'da Lav Yolu, Çermik'teki Şeyhandede şelalesi ile Lice'de Birkleyn mağaralarını gezdiklerini hatırlatarak Diyarbakır'da doğa keşifleri ile tanıtmaya devam edeceklerini kaydetti. Vali Karaloğlu, "Çermik doğa sporlarında 3 ayrı etkinliğimiz oldu. Az önce Sinek Çayında Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen profesyonel rafting yarışının startını verdik. Gelincik Dağı'nın muhteşem zirvesinde, peri bacalarının gölgesinde hep birlikte çok güzel bir doğa yürüyüşü yaptık. Dedik ki, burası Kapadokya değil ama Diyardokya olsun. Güzel bir yürüyüş oldu. Sonra Sinek çayının gözüne indik, suyun çıktığı noktaya geçtik ve orada dağcılarımızın tırmanışını izledik. Bugün Diyarbakır'ın gölgede kalmış güzelliklerini insanımızla, insanlıkla paylaşmak için bir gayret sarf ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz, Diyarbakır'ın güzelliklerini paylaşmaya devam edeceğiz. Bizim şu anda 2022 yılı doğa ve macera sporları takvimimiz hazır. Yıl boyunca Diyarbakır'ın bu güzelliklerini insanlıkla paylaşmaya devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki, Diyarbakır artık bu güzellikleriyle gündem olsun. Diyarbakır gözyaşıyla anılmasın, kötülüklerle anılmasın istiyoruz. Sevgi, kardeşlik, muhabbet olsun istiyoruz" dedi.

Vali Karaloğlu, halaylarla başlattığı etkinliği, dereceye giren sporculara da madalya ve kupa verdikten sonra halayla sona erdirdi.