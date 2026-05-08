Novak Djokovic, Roma Açık'taki ilk maçında elendi

Dünya sıralamasının en tepesindeki Sırp tenisçi Novak Djokovic, Roma Açık Tenis Turnuvası'nın 2. turunda 20 yaşındaki Hırvat rakibi Dino Prizmic'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti.

Omuz sakatlığı nedeniyle iki ay kortlardan uzak kalan Djokovic, sakatlığı sonrası ilk maçına İtalya'da çıktı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen turnuvanın 2. turunda dünya sıralamasında 79. basamakta yer alan Dino Prizmic ile karşılaşan 38 yaşındaki Sırp tenisçi, ilk seti 6-2 kazanırken sonraki iki seti 6-2 ve 6-4'lük skorlarla kaybetti ve turnuvadan elendi.

Elemelerden gelen 20 yaşındaki Prizmic, bu sonuçla üçüncü tura adını yazdırdı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
