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Djiku: Taraftarlarımızı gururlandıracak sonuçlar almak istiyoruz

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Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Alexander Djiku, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Djiku, sakatlık sürecinin tamamlanmasıyla ilgili umutlu olduğunu belirtirken, takım olarak taraftarları gururlandıracak sonuçlar elde etmek istediklerini söyledi.

Fenerbahçe'nin başarılı defans oyuncusu Alexander Djiku, her maç taraftarlarını gururlandıracak sonuçlar almak istediklerini söyledi. Djiku, sakatlık sürecinin tamamlanmasıyla ilgili ise, "80 dakika oyunda kaldım. Umarım bir sonraki maçı 90 dakika ile tamamlarım" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertli takımın Fransız savunmacısı Alexander Djiku, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakatlıktan sonra formasına kavuştuğu için mutlu olduğunun altını çizen Djiku, "Geri döndüğüm için mutlu hissediyorum. İyi maç ortaya koyduk. 1. dakikadan sonuna kadar güçlü performans ortaya koyduk. Kompakt durduk, rakip kalede çok şans oluşturduk. Galibiyeti hak ettiğimiz düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Umarım bir sonraki maçı 90 dakika ile tamamlarım"

Beşiktaş maçı öncesinde yoğun bir maç geçireceğinin farkında olduğunu dile getiren 29 yaşındaki futbolcu, "İlk 3 gün kesin değildi oynayacağım. İki antrenman yapmıştım ama sonra oynayabileceğimi hissettim. Maçtan önce yoğun bir derbi olacağını biliyordum. Ben de elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalıştım. 80 dakika oyunda kaldım. Umarım bir sonraki maçı 90 dakika ile tamamlarım" ifadelerine yer verdi.

"Taraftarlarımızı her maç gururlandıracak sonuçlar almak istiyoruz"

Beşiktaş deplasmanında bulunan sarı-lacivertli taraftarların desteğini hissettiklerini söyleyen Alexander Djiku, "Onları tribünde görmekten mutluyuz. Sakatlıktan sonra benim için büyük keyif oldu. Bana göre taraftarımız Türkiye'nin en büyük taraftarı. Deplasmana gittiğimizde her zaman ordalar, onların desteğini hissediyoruz. Başından sonuna kadar desteği hissettik. Her maç onları gururlandıracak neticeler elde etmek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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