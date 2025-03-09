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Djalma Silva: İyiyim, Daha Güçlü Döneceğim

Djalma Silva: İyiyim, Daha Güçlü Döneceğim
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Göztepeli futbolcu Djalma Silva, Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sosyal medyadan duygusal bir paylaşımda bulundu. Sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilen Silva, yaklaşık 9 ay sahalardan uzak kalacak.

Geçtiğimiz hafta oynanan Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Göztepeli Djalma Silva, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, "İyiyim, moralim yerinde ve eskisinden daha güçlü döneceğime inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Djalma Silva'nın sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiği Göztepe tarafından açıklanmıştı. Böylece Brezilyalı oyuncunun yaklaşık 9 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. 30 yaşındaki sol bek, resmi sosyal medya hesabından sakatlığı üzerine bir paylaşım gerçekleştirdi. Üzgün olduğunu vurgulayan Silva, "Ne yazık ki, sezonun geri kalanında beni dışarıda tutacak bir diz sakatlığım (çapraz bağlarım) oluştu. İyiyim, moralim yerinde ve eskisinden daha güçlü döneceğime inanıyorum. Bana mesaj gönderen herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Djalma Silva, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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