Dizlerinde ağrı, yüreğinde tutku; ‘Ayder'in Nazmiye ablası’ dağ maratonuna hazırlanıyor

RİZE'de ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda esnaflık yapan Nazmiye Dalga (55), dizlerindeki ağrılara rağmen bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Kaçkar by UTMB ultra dağ maratonuna hazırlanıyor. Başında yöresel poşusuyla her gün Kaçkar Dağları eteklerinde 14 kilometre antrenman yapan ve 'Ayder'in Nazmiye ablası' olarak tanınan Dalga, en büyük hedefinin 20 kilometrelik parkuru eksiksiz şekilde tamamlamak olduğunu söyledi.

Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde, Rize Valiliği'nin koordinasyonunda, ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye ayağı 'Kaçkar by UTMB' etkinliğine 2'nci kez ev sahipliği yapacak. İlçede turizm işletmeciliği yapan ve 'Ayder'in Nazmiye ablası' olarak tanınan Nazmiye Dalga, dizlerindeki rahatsızlığa rağmen başındaki yöresel poşusuyla uluslararası Kaçkar by UTMB maratonuna hazırlanıyor. Her gün Kaçkar Dağları eteklerine tırmanarak antrenman yapan Dalga, 20 kilometrelik zorlu parkuru bu yıl rekor sürede bitirmeyi hedefliyor. Kaçkar Dağı eteklerinde dik ve engebeli parkurda her gün hafif tempolu yürüyüşler yaparak koşuya hazırlanan Dalga, spor tutkusuyla dikkat çekiyor.

'YOLDA SADECE AĞAÇLAR VE BEN VARIZ'

Doğa ile iç içe geçen antrenman rutinini anlatan Nazmiye Dalga, "Sabah 06.30 gibi dükkanımdaki hazırlıklarımı yaparım. Öğleden sonra 13.30-14.00 gibi de antrenmanlarıma başlarım. Buradan yaylaya çıkıp iniyorum; bir gidiş gelişim yaklaşık 13-14 kilometre oluyor. Araba yolundan çıkıp yukarıdaki patikaya vurduğum zaman etrafta kimsecikler olmuyor. Yolda sadece ağaçlar, toprak ve ben varız. Sadece ayak izini, nefes ve kuşların sesini duyuyorsun. Bu güzel yolculuğu yapıp geri dönüyorum" dedi.

'AĞRILARIMA ALDIRIŞ ETMİYORUM'

Geçen yıl katıldığı maratonda bu yıl da ter dökecek olup, en büyük hedefinin 20 kilometrelik parkuru eksiksiz şekilde tamamlamak olduğunu söyleyen Dalga, "Bu sene parkuru biraz daha erken bitirmeyi ümit ediyorum, tempomu daha da artırdım. Yaşım her geçen sene ilerliyor ancak bugünüme binlerce şükür. Dizlerimde sorun ve sıvı kaybı var, ağrılar çekiyorum ama hiçbirine aldırış etmeden yola devam ediyorum. Başta Sayın Valimiz olmak üzere Ayder'deki herkes beni yürekten destekliyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Maratona katılacak herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı