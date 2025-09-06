Diyarbakırspor Hüseyin Özcan ile Anlaştı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Diyarbakırspor, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Özcan ile anlaştı.

Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Hüseyin Özcan ile anlaşma sağlandığı açıklandı.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Özcan ile anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını diliyor, yeni hocamızla birlikte yolumuzun şampiyonluklarla taçlanmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.