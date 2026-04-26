Diyarbakırlı sporcu, dünya 2'ncisi oldu

İstanbul'da düzenlenen 17 ülkeden bin 200 sporcunun katıldığı WSF Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda Diyarbakırlı milli sporcu Merve Kazan dünya 2'ncisi oldu.

Çermikli milli sporcu Merve Kazan (16) WSF Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Kazan'ın derece yapması ilçede büyük bir sevinç oluşturdu. Daha önceki Avrupa, Balkan ve Ortadoğu oyunlarında derece yapan Kazan'ın yeni şampiyonluklar getirmesi bekleniyor.

Karate hocası ve aynı zamanda antrenörü olan Ali Duran, Merve Kazan'ın çok başarılı bir sporcu olduğunu, azim, disiplin ve performansıyla ondan çok daha büyük dereceler yapmasını beklediklerini söyledi. - DİYARBAKIR

