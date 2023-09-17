Diyarbakırlı Milli Sporcu Sena Kızılaslan İsviçre'de Madalyalar Kazandı

Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan, İsviçre'deki Basel Open Karate Şampiyonası'nda 3 ayrı kategoride, 1 altın 2 bronz madalya kazandı. Kızılaslan, yaklaşık 40 gündür katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan, İsviçre'deki "Basel Open Karate Şampiyonası"nda 3 ayrı kategoride, 1 altın 2 bronz madalya kazandı.

Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü ve Milli Karate sporcusu Kızılaslan, İsviçre'nin Basel kentinde 16 -18 Eylül'de düzenlenen Basel Open Uluslararası Karate Şampiyonası'na 3 ayrı kategoride katıldı.

Şampiyonada Kızılaslan, 1 altın 2 bronz madalya kazandı.

Bu başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kızılaslan, şampiyonaya katılması için kendisine maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

Öte yandan Kızılaslan, yaklaşık 40 gündür katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti