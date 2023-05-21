Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi geleceğin sporcularını yetiştiriyor

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesi, Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü bünyesinde bulundurduğu Kayapınar Şehit Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinde yer alan geleceğin sporcularını yetiştirmek için eğitim kurslarına devam ediyor.

Kayapınar Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ali Erdem, madalya töreninde yaptığı konuşmada, Kayapınar Belediyesi Başkanlığı olarak tüm spor branşlarda hizmet veren bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Bugünde başbakanlıklarına bağlı spor kulübünde, tenis, basketbol, futbol, hentbol, atletizm, okçuluk, karate, engelli yüzme gibi spor dal ve branşlarında da çalışma ve gayret içinde olduklarını belirten Erdem, "Kayapınar Şehit Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinde yer alan geleceğin sporcularını yetiştirmek için eğitim kurslarımız tecrübeli branş antrenörlerimizle devam ediyor. Sporun bir yarış olmadığını, sevgi, dostluk ve eğlenmek olduğu ve bu tür başarılar geldiğinde paylaştıkça insanlarımızı ve biz yöneticileri de mutlu ettiğini ifade etmek isterim. Belediye Başkanımız Arif Karamanın önderliğinde bu çocuklarımızın çok daha iyi bir eğitim alacağını, çok iyi yerlere geleceğini belirtmek isteriz" dedi. - DİYARBAKIR