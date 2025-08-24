'Dışlandım' diyen genç yıldız yüzerek ülkeden kaçtı

Fas Botola 2 Ligi takımlarından Mağrib Atletic Tetouan forması giyen 19 yaşındaki genç futbolcu Zeytuni, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açmak için akılalmaz bir yolculuğa imza attı. Kendini dışlanmış hissettiğini söyleyen Zeytuni, yoğun sis ve dalgalı denizden faydalanarak yüzerek İspanya'nın Sebte (Ceuta) şehrine ulaştı.

YARIM SAAT YÜZÜP İSPANYA'YA ULAŞTI

Zeytuni, Fineydak sahilinde fark edilmemek için uzun bir yürüyüş yaptıktan sonra, yoğun sisin ve kötü hava koşullarının yarattığı düşük görüş mesafesini fırsat bilerek denize girdi. Yaklaşık yarım saatlik yüzmenin ardından İspanya topraklarına varan genç futbolcu, burada Göçmenler İçin Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildi.

UZUN SÜREDİR MAAŞ ALAMIYORDU

Sebte'de yerel basına konuşan Zeytuni, kulübünden uzun süredir maaş alamadığını ve sözleşmesi sona erdikten sonra herhangi bir destekle karşılaşmadığını dile getirdi. "Kendimi dışlanmış hissediyordum. Daha iyi bir futbol geleceği için risk almak zorundaydım" diyen genç futbolcu, kararının arkasında maddi ve manevi yalnızlık olduğunu vurguladı.

ALTYAPIDAN ŞAMPİYONLUĞA

Fas futbolunun gelecek vadeden isimlerinden biri olarak gösterilen Zeytuni, Mağrib Atletic Tetouan ile U18 Fas Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Uzun boyu ve fiziksel gücüyle dikkat çeken oyuncu, hem stoper hem de ön libero mevkilerinde görev alabiliyor. Oyun tarzı, İngiliz Premier Lig devi Arsenal'in Fransız stoperi William Saliba'ya benzetiliyor.

DRAMA DÖNÜŞTÜ

Zeytuni'nin kararı, Fas futbolunda genç oyuncuların yaşadığı sosyal ve profesyonel sıkıntıları bir kez daha gündeme getirdi. Futbol kamuoyu, olayın sadece bireysel bir dram olmadığını, aynı zamanda kulüplerin genç oyunculara karşı mali ve sosyal sorumluluklarını sorgulatan bir tablo sunduğunu ifade ediyor. Şu anda Sebte'deki barınma merkezinde bireysel antrenmanlarını sürdüren Zeytuni, Avrupa ya da bölgedeki yerel kulüplerden gelecek tekliflerle futbol kariyerine devam etmeyi hedefliyor.