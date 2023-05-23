Direkt kırmızı kartın bedeli ağır oldu! Nicolo Zaniolo, 2 maç ceza aldı
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PFDK, İstanbulspor maçında direkt kırmızı kart gören Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verdi. Ankaragücü maçını kaçıran yıldız isim Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.
Süper Lig'in 34. haftasındaki İstanbulspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun cezası açıklandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, direkt olarak oyun dışında kalan İtalyan oyuncuya 2 maç ceza verdi.
2 MAÇ CEZA ALDI
PFDK, Nicolo Zaniolo'ya 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu NICOLO ZANIOLO'nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına kara verilmiştir" denildi.
DERBİDE FORMA GİYEBİLECEK
2 maçlık cezasının birini Sivasspor maçında çeken Nicolo Zaniolo, Ankaragücü maçıyla birlikte cezasını tamamlayacak ve Fenerbahçe derbisinde sahadaki yerini alacak.