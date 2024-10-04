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Dino Toppmöller: 'Takım Olarak İyi İşler Yaptık'

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Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Beşiktaş karşısında elde ettikleri 3-1'lik galibiyetin ardından yaptığı açıklamada, hem savunma hem de hücumda doğru işler yaptıklarını belirtti. Mücadelede kaleci Santos'un performansının yanı sıra maçın önemi ve önümüzdeki Bayern Münih maçı hakkında da görüşlerini paylaştı.

- Dino Toppmöller: "Takım olarak geride ve ileride iyi işler yaptık"

İSTANBUL - Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, Beşiktaş karşısında hem savunmada hem de hücumda doğru işler yaparak galibiyete uzandıklarını söyledi.

Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, "Avrupa Ligi'nde galip geldiğimiz için mutluyum. Yoğun taraftar baskısından çıktık. Doğru zamanlarda goller bulduk. Rakibin penaltı kaçırması da işimize yaradı. Kalecimizin muazzam performansı vardı. Takım olarak geride ve ileride iyi işler yaptık. Son haftalarda iyi bir vime yakaladık. Bundan sonraki odak noktamız ligde oynayacağımız Bayern Münih maçı" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ı çok iyi analiz ettik"

Beşiktaş'ı çok iyi analiz ettiklerini dile getiren Toppmöller, "Farklı formasyonlarda oynadık. Ana amacımız arka toplarla onları zorlamaktı. Bugün Avrupa'da geri dönüşümüz adına önemli bir galibiyetti. Savunma olarak çok iyi işler yaptık. Hücumda da önemli oyuncularımızla goller bulduk" şeklinde konuştu.

Karşılaşmada kritik kurtarışlar yapan kaleci Santos hakkında ise Dino Toppmöller, "Çok önemli bir kaleci. Bu galibiyette bize çok yardımcı oldu. Özelikle penaltı kurtarışıyla oyunun farklı hikayeye bürünmesine engel oldu ve maçı kontrol altına aldık. Maç sonunda yediği golü de yememiş sayıyorum. Çünkü maç içinde gösterdiği performansla bunu hak ediyor. Harika iş çıkardı" ifadelerini kullandı.

Dino Toppmöller: 'Takım Olarak İyi İşler Yaptık'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UYGAR AYDIN - Spor

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