Dinlene dinlene gol attılar: Jesus'un takımı rakibini 9-0 yendi

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Hilal, konuk ettiği Al Fateh'i 9-0 mağlup etti. Al Hilal, Suudi Arabistan'ın 15. haftasında Al Fateh ile karşı karşıya geldi.

9-0 YENDİLER

Mücadele, 9-0'lık Al Hilal zaferi ile tamamlandı. Al Hilal'e 3 puanı getiren golleri 20. dakikada Koulibaly, 39. dakikada Renan Lodi, 45+6 (penaltı), 54. ve 65. dakikalarda Leonardo, 45+9'da Milinkovic-Savic, 89. dakikada Alhamddan, 90+5'te Malcom ve 90+8'de Faisal Al Abdulhawed (kendi kalesine) attı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Al Hilal, puanını 40 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Al Ittihad da 40 puanla 2. sırada yer aldı. 9-0 kaybeden Al Fateh ise 6 puanla 18. sırada bulundu.