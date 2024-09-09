Dinlene dinlene gol attılar! Galatasaray'dan hazırlık maçında farklı tarife

Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 8-3 kazandı.

TAKIMIN YARISI GOL ATTI

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gabriel Sara, 27, 70 ve 73. dakikalarda Michy Batshuayi, 35. dakikada Yusuf Demir, 40. dakikada Lucas Torreira, 62. dakikada Dries Mertens ve 64. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

GELECEK MAÇ RİZESPOR İLE

Konuk takım Esenler Erokspor'un gollerini ise 10 ve 20. dakikalarda Mame Faye ve 67. dakikada Catakovic attı. Milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Galatasaray, ligde cumartesi günü Rizespor ile mücadele edecek.