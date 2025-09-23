Dinamo Zagreb'den Galibiyet Mesajı

Josip Misic: Galibiyet istiyorum

Doğukan DEMİRKIRDI/ZARGEB (Hırvatistan), - FENERBAHÇE ile yarın karşılaşacak olan Dinamo Zagreb'in teknik direktörü Mario Kovacevic, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok iyi hissediyorum. Benim kariyerimdeki en büyük maç" dedi.

UEFA Avrupa Ligi 2025-26 sezonu grup aşamasının ilk hafta maçında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanına konuk olacak. Mücadele öncesinde Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic ve futbolculardan Josip Misic basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç öncesinde çok heyecanlı olduklarını dile getiren Hırvat çalıştırıcı, " Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu herkes biliyor. Onlara saygı duyuyoruz. Formdayız, güzel maçlar oynadık ve kazandık. Bu heyecanla devam edeceğiz. Biz takım olarak bu maça hazırız. Her iki tarafın da hazır olduğunu düşünüyorum" sözlerini kullandı.

'TAKIMDA KİMSENİN SAĞLIK SORUN YOK'

Takımın son durumuna da değinen Kovacevic, "Takımda kimsenin sağlık sorun yok. Çok iyi çalıştık, hazırız. Onların çok iyi oyuncuları var. Böyle bir takım tabii ki sonuçlarını alacak. Mükemmel değiller ama sonuçları alacaklar. Umarım bu yarın olmaz" ifadelerini kullandı.

'YARINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

Mücadeleyi kendi kariyerinde özel bir yere koyduğunu vurgulayan Kovacevic, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok iyi hissediyorum. Benim kariyerimdeki en büyük maç. Dinamo çok iyi oynuyor. Takım olarak iyiyiz. Yarını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Livakovic ile konuştuğunu söyleyen Hırvat teknik adam, "Livakovic ile konuştuk. Sandro Zufic ile konuştuk. O Mourinho ile çalıştı. Her detaya bakıyoruz" şeklinde konuştu.

'İSTEĞİMİZ SONRAKİ AŞAMAYA GEÇMEK'

Kadrodaki yeniliklere de değinen Kovacevic, "Yarınki maç birçok soruya cevap verecek. Çok yeni oyuncumuz var. Ne olacak, ne yapacağız bilmiyoruz, bakacağız. Bizim isteğimiz sonraki aşamaya geçmek" diye konuştu.

'MOURİNHO İLE KARŞILAŞAMAYACAĞIM İÇİN ÜZÜLÜYORUM'

Son olarak Fenerbahçe ile yollarını ayıran Jose Mourinho'ya da değinen Kovacevic, "Mourinho ile karşılaşamayacağım için üzülüyorum ama şimdi Tedesco ile karşılaşacağız. Tedesco, iyi ve olağanüstü bir antrenör. Mourinho'nun maçlarını analiz yapmayacağız. Tedesco nasıl yönetiyor diye analiz yapacağız. Tedesco yeni fikirlerle geliyor. Biz onun yaptığı şeylerle analiz yapacağız. Mourinho'nun fikirleriyle artık uğraşmayacağız" diyerek toplantıyı sonlandırdı.

JOSIP MISIC: ÇOK İYİ ÇALŞTIK

Josip Misic, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, "Çok iyi antrenmanlar yaptık. Takımda kimsenin sağlık sorunu yok. Çok iyi çalıştık. Biz çok güzel galibiyet aldık ama rahat değiliz. Sonuca odaklanıyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük takım olduğunu biliyoruz. Bu kulüpte büyük bir çaba var. Hazırız ve bu maç için çok motiveyiz" diye konuştu.

'YENİ BİR EKİBİZ'

Takım olarak motivasyonlarının yüksek olduğunu dile getiren deneyimli futbolcu, "Ligdeki bu galibiyetten dolayı çok motiveyiz. Oyuncular nerede oynadıklarının farkında. Çok çaba gösteriyoruz. Tabii ki yeni bir ekibiz. Çok tanımıyoruz birbirimizi. Son 7 maçta biraz daha duruma alıştık. Son 3 maçı deplasmanda kazandık. Çok tecrübeli ve genç oyuncular var. İyi bir ekip olarak çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK STRESLİ VE ZOR BİR MAÇ OLACAK'

Fenerbahçe'nin maçlarını takip ettiğini söyleyen Misic, "Çok fazla takip etmedim. Benfica ile oynadıkları maçı izledim. Çok stresli ve zor bir maç olacak. Çok dikkatli olmamız lazım. Avrupa maçları zor oluyor. Maçlarda kimse favori değil. Yarın neler olacak bakacağız, göreceğiz. Yarın elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

'GALİBİYET İSTİYORUM'

Dinamo Zagrebli oyuncu, Fenerbahçe'nin gücüne dikkat çekerek, "Galibiyet istiyorum. Nasıl bir rakiple oynayacağımızı biliyorsunuz. Aynı zamanda hem burada hem ligde mücadele ediyoruz. Önümüzde zor bir dönem var" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Livakovic ile henüz konuşmadığına değinen Misic şunları söyledi:

"Livakovic ile konuşamadık. Çok az zaman vardı. Rahatlamak istediğim için oyuna odaklandım. Çok kimseyle konuşmadım. Yarın büyük bir maç var ona odaklandım."