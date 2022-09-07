Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçına hazır Spor Haberleri Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Ukrayna ekiplerinden Dinamo Kiev, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında deplasmanda karşı karşıya geleceği Fenerbahçe müsabakası hazırlıklarını Şükrü Saracoğlu Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde yapılan idman, topla ısınma ile başladı. Pas çalışması yapan Kievli futbolcular, antrenmanın basına kapalı kısmında ise Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu. (Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

Haberler ›› Spor ›› Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçına hazır - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.