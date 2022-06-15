Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı savaş sebebiyle Ukrayna'da oynanamayacak! İşte bu mücadelenin tüm detayları
Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. İlk maça ev sahipliği yapması gereken Ukrayna'da savaş olması gerekçesiyle bu mücadele Polonya'da oynanacak.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. İlk maç 19-20 Temmuz tarihlerinde deplasmanda rövanş ise 26-27 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ancak Ukrayna'daki savaş nedeniyle ilk maç ülke dışında oynanacak.
POLONYA'DA OYNANACAK
Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı Polonya'da oynanacak. Mücadele Exxen ekranlarında yayınlanacak. Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisini geçmesi halinde Monaco, Midtjylland / AEK Larnaca, Sturm Graz ya da Union Saint-Gillo'dan biri ile eşleşecek.
SAVAŞA KATILMIŞLARDI
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Ukrayna Ligi'nin son şampiyonu Dinamo Kiev'in Ukraynalı bütün futbolcuları silahlanarak direnişe katılmıştı.