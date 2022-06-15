Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı savaş sebebiyle Ukrayna'da oynanamayacak! İşte bu mücadelenin tüm detayları

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. İlk maç 19-20 Temmuz tarihlerinde deplasmanda rövanş ise 26-27 Temmuz'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Ancak Ukrayna'daki savaş nedeniyle ilk maç ülke dışında oynanacak.

POLONYA'DA OYNANACAK

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçı Polonya'da oynanacak. Mücadele Exxen ekranlarında yayınlanacak. Fenerbahçe, Ukrayna temsilcisini geçmesi halinde Monaco, Midtjylland / AEK Larnaca, Sturm Graz ya da Union Saint-Gillo'dan biri ile eşleşecek.

SAVAŞA KATILMIŞLARDI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Ukrayna Ligi'nin son şampiyonu Dinamo Kiev'in Ukraynalı bütün futbolcuları silahlanarak direnişe katılmıştı.