Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı Dinamo Kiev, maç öncesi son antrenmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi. Dinamo Kiev, maç öncesi son antrenmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık tutulan antrenman sırasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli bazı yöneticiler de tribünde yer aldı. Çalışma sırasında sahanın kenarına geçen Ali Koç, Mircea Lucescu ile bir süre sohbet etti. İkili, birbirlerine sarıldı. Spor AA / Fahrettin Gök Dinamo Kiev Ülker Stadı Fenerbahçe Spor Haberler

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