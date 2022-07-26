Dinamo Kiev, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Dinamo Kiev, maç öncesi son antrenmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi.
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Dinamo Kiev, maç öncesi son antrenmanını Ülker Stadı'nda gerçekleştirdi.
İlk 15 dakikası basına açık tutulan antrenman sırasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli bazı yöneticiler de tribünde yer aldı.
Çalışma sırasında sahanın kenarına geçen Ali Koç, Mircea Lucescu ile bir süre sohbet etti. İkili, birbirlerine sarıldı.
AA / Fahrettin Gök - Spor