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Digitürk TRT 1 hangi kanalda, kaçıncı kanalda 2024?

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A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında son özel maçta Polonya'ya konuk oluyor. Peki Digitürk TRT 1 hangi kanalda 2024?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında deplasmanda Polonya ile karşı karşıya gelecek. PGE Narodowy Stadı'ndaki mücadelede saat 21.45'te başladı. Digitürk TRT 1 Spor hangi kanalda 2024?

İKİ TAKIM EURO 2024'TE MÜCADELE EDECEK

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarı elde etmek isteyen Türkiye ve Polonya hazırlık karşılaşmasında rakip olacak. D Grubu'nda yer alan Polonya'nın şampiyonadaki rakipleri arasında Hollanda, Fransa ve Avusturya gibi önemli takımlar yer alıyor. Ay-yıldızlı temsilcimiz ise Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda bulunuyor.

A MİLLİ TAKIM'DA 3 OYUNCU SAKATLANDI

Sakatlıkları nedeniyle Çağlar Söyüncü, Enes Ünal ve Ozan Kabak daha önce aday kadrodan çıkarıldı. Aday kadroya giremeyen isimler ise Doğan Alemdar, Cenk Özkacar, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Can Uzun ve Oğuz Aydın oldu.

İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Slisz, Zielinski, Piotrowski, Zalewski, Swiderski, Lewandowski.

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih

DİGİTÜRK TRT 1 HANGİ KANALDA?
TRT 1

Digiturk Digiturk Kanal 323

D-Smart D-Smart Kanal 426

D-Smart D-Smart Kanal 26

Dijital Kablo Kablo TV Kanal 900

Kaynak: Haberler.com / Spor

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