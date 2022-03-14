Digiturk'ten çok daha ucuza yayın ihalesini alan Saran, ne kadar ödeyecek? İşte detaylar
- Güncelleme:
Saran Group, beIN Sports'un çekildiği Süper Lig yayın ihalesinde 5 paket için imzayı attı. TRT de özetler ve radyo hakları için imzaladığı sözleşmelerin TFF'ye teslim edildiğini açıkladı. Teklifi Digiturk'ten hayli az olan Saran Group yaptığı açıklamada, Süper Lig TV projesinin kuvvetle arkasında olduğunu bildirdi.
2022-23 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig, 1. Lig müsabakaları yayın haklarınının devri için düzenlenen ihalede Saran Group 5 paket için sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmelerin imzalandığını ve TFF'ye teslim edildiğini duyurdu.
2.1 milyar lira ile en yüksek teklifi veren Digiturk, yayın ihalesinden çekildi. İhalede satın alma hakkı en yüksek ikinci teklifi veren Saran Group'a geçti. İki grubun verdiği teklifler arasında büyük fark var. Ancak Saran, Süper Lig TV projesiyle Türk futboluna yeni bir soluk getirmek istiyor.
- PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
- PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları
- PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları
- PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları
- PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları
- PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları
- PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı
- PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı
- PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı
- Paket 1-B: Digiturk: 500 milyon + KDV/ Saran: 324 milyon TL + KDV
- Paket 1-C: Digiturk: 140 milyon TL + KDV/ Saran: 30 milyon 375 bin TL + KDV
- Paket 1-E: Digiturk: 30 milyon TL + KDV/ Saran: 16 milyon 200 bin TL + KDV
- Paket 2: Digiturk: 140 milyon TL + KDV/ Saran: 5 milyon dolar + KDV
- Paket 3 : Digiturk: 140 milyon TL + KDV/ Saran: 6 milyon dolar + KDV
TRT, Paket 1-D için 190 milyon 400 bin lira, Paket 1-F içinse 4 milyon 80 bin TL'lik teklif verdi. TRT de imzalanan sözleşmelerin TFF'ye ulaştırıldığını bildirdi.
Süper Lig TV ile tek bir dijital platformda değil, tüm platformlar ve internet üzerinden video içerik sağlayıcılarıyla futbolseverlere maçlar ulaştırılabilecek. Arzu eden her kuruluş kendi platformunda bedelini ödeyerek Süper Lig TV'yi ekleyebilecek.
Galatasaray - Beşiktaş derbisini sizce hangi takım kazanır? #GS | #BJK | #GSvBJK— Haberler (@Haberler) March 14, 2022