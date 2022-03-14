Digiturk'ten çok daha ucuza yayın ihalesini alan Saran, ne kadar ödeyecek? İşte detaylar

2022-23 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig, 1. Lig müsabakaları yayın haklarınının devri için düzenlenen ihalede Saran Group 5 paket için sürenin dolmasını beklemeden ilgili sözleşmelerin imzalandığını ve TFF'ye teslim edildiğini duyurdu.

DİGİTURK REST ÇEKTİ, SARAN PROJE SUNDU

2.1 milyar lira ile en yüksek teklifi veren Digiturk, yayın ihalesinden çekildi. İhalede satın alma hakkı en yüksek ikinci teklifi veren Saran Group'a geçti. İki grubun verdiği teklifler arasında büyük fark var. Ancak Saran, Süper Lig TV projesiyle Türk futboluna yeni bir soluk getirmek istiyor.

HANGİ PAKETTE NELER VAR?

PAKET 1-A: 8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

8'i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları PAKET 1-B: 4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları

4'ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları PAKET 1-C: 4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları

4'ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları PAKET 1-D: TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü hakları

TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle amaçlı görüntü hakları PAKET 1-E: Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları

Dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları PAKET 1-F: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları PAKET 2: Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı

Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı PAKET 3: Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkı PAKET 4: Paket 1, Paket 2 ve Paket 3'e giren yayın haklarının tamamı

DIGITURK VE SARAN'IN TEKLİFLERİ

Paket 1-B: Digiturk: 500 milyon + KDV/ Saran: 324 milyon TL + KDV

Digiturk: 500 milyon + KDV/ Saran: 324 milyon TL + KDV Paket 1-C: Digiturk: 140 milyon TL + KDV/ Saran: 30 milyon 375 bin TL + KDV

Digiturk: 140 milyon TL + KDV/ Saran: 30 milyon 375 bin TL + KDV Paket 1-E: Digiturk: 30 milyon TL + KDV/ Saran: 16 milyon 200 bin TL + KDV

Digiturk: 30 milyon TL + KDV/ Saran: 16 milyon 200 bin TL + KDV Paket 2: Digiturk: 140 milyon TL + KDV/ Saran: 5 milyon dolar + KDV

Digiturk: 140 milyon TL + KDV/ Saran: 5 milyon dolar + KDV Paket 3 : Digiturk: 140 milyon TL + KDV/ Saran: 6 milyon dolar + KDV

TRT HANGİ PAKETLERE TEKLİF YAPTI?

TRT, Paket 1-D için 190 milyon 400 bin lira, Paket 1-F içinse 4 milyon 80 bin TL'lik teklif verdi. TRT de imzalanan sözleşmelerin TFF'ye ulaştırıldığını bildirdi.

SÜPER LİG TV NEDİR?

Süper Lig TV ile tek bir dijital platformda değil, tüm platformlar ve internet üzerinden video içerik sağlayıcılarıyla futbolseverlere maçlar ulaştırılabilecek. Arzu eden her kuruluş kendi platformunda bedelini ödeyerek Süper Lig TV'yi ekleyebilecek.