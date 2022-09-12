Diego Costa, Premier Lig'e geri döndü! İşte yıldız golcünün yeni takımı

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton, bonservisi elinde bulunan deneyimli golcü Diego Costa'yı kadrosuna kattı. İmza sonrası takıma katıldığı için mutlu olduğunu ifade eden Costa, "Futbol oynamayı bilen ve yeniden Premier Lig'de oynama şansına sahip bir futbolcunun bulunduğu, birinci sınıf bir kulübe geldim." ifadelerini kullandı.

Serbest statüde bulunan İspanyol golcü Diego Costa, İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'a transfer oldu.

"KULÜP KARARIMI ETKİLEDİ"

Diego Costa yeni takımına imza attıktan sonra yaptığı açıklamada, "Futbol oynamayı bilen ve yeniden Premier Lig'de oynama şansına sahip bir futbolcunun bulunduğu, birinci sınıf bir kulübe geldim. Kulüp kararımı etkiledi. Sadece teknik ya da oyuncuların kalitesi açısından değil, birçok Portekizli futbolcunun olması önemli. Bu uyum sürecimi hızlandıracak" ifadesini kullandı.

DEV TAKIMLARIN FORMALARINI GİYDİ

Transfer döneminde adı Türk takımlarıyla da anılan Diego Costa kariyerinde, Braga, Atletico Madrid, Celta Vigo, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano ve Atletico Mineiro takımlarının formalarını giydi.