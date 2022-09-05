Üye Girişi
Haberi Paylaş

Didimli Çocuklar Tatili Sporla Dolu Geçirdi

Spor Haberleri

Didimli Çocuklar Tatili Sporla Dolu Geçirdi

Didim Belediyesi tarafından ilçede yaşayan çocuklara yönelik başlatılan tenis eğitimleri son buldu. Başarılı olan çocuklar sertifikalarını Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın elinden aldı.

Didim Belediyesi tarafından ilçede yaşayan çocuklara yönelik başlatılan tenis eğitimleri son buldu. Başarılı olan çocuklar sertifikalarını Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın elinden aldı.

Didim Belediyesi tarafından ilçede yaşayan çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirmesi için başlatılan bir programda daha sona gelindi.

Didim Belediyesi ve Didim Tenis Kulübü ortaklığında ilçede yaşayan çocuklara yönelik başlatılan tenis eğitimleri tamamlandı. Yaz tatili boyunca tenis eğitimi alarak spor dolu bir sezonu geride bırakan başarılı çocuklar sertifikalarını, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın elinden aldı. Düzenlenen sertifika törenine, Başkan Atabay ile çocuklar, aileleri ve eğitmenler katıldı.

Törende konuşan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Belediyesi'nin çocuklara ve spora yönelik yatırımlarının hız kesmeden süreceğinin sözünü verdi ve başarılı sporculara hediyeleri ile sertifikalarını verdi.

Kaynak: ANKA / Spor

Ahmet Deniz Atabay Didim Belediyesi Tenis Yerel Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title