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Didim Fenerbahçeliler Derneği Başkanlık Görevini Devretti

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Didim Fenerbahçeliler Derneği'nin uzun süredir başkanlığını yürüten Dilaver Demir, Başkan Yardımcısı Özkan Çaymaz'a başkanlık görevini devretti. Çaymaz, derneğin birlik ve beraberlik içinde daha da ileriye taşınması için çalışacaklarını belirtti.

Didim Fenerbahçeliler Derneği'nin uzun süredir başkanlığını yürüten Dilaver Demir, Başkan Yardımcısı Özkan Çaymaz'a başkanlık görevini devretti.

Demir, yaptığı açıklamada, bu görevi başarılı bir şekilde yürüteceğine inandığı Çaymaz'a güvenle görevi devrettiğini belirtti. Demir, Çaymaz'ın başkanlık sürecinde önemli projelere imza atacağına olan inancını da dile getirdi. Dernek üyeleri arasında bir aile bağı bulunduğunu vurgulayan Demir, yeni dönemde birlikte daha güzel işlere imza atacaklarına olan inancını dile getirdi. Özkan Çaymaz ise görevi devralırken, derneğin birlik ve beraberlik içinde daha da ileriye taşınması için çalışacaklarını belirtti. Didim Fenerbahçeliler Derneği üyeleri, yeni başkanlarına desteklerini belirterek birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini ifade etti.

Demir'in görevi devretmesinin ardından Çaymaz, yaptığı açıklamada, bu yeni sorumluluğun kendisi için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu belirtti. Kendisinin uzun yıllardır derneğin içerisinde aktif olarak yer aldığını ve bu süreçte Demir'in yanında önemli tecrübeler edindiğini ifade eden Çaymaz, yeni başkanlık görevini büyük bir heyecanla kabul ettiğini vurguladı.

Çaymaz, derneğin önümüzdeki dönemde daha da büyüyüp gelişmesi için elinden geleni yapacağını vurgulayarak, üyelerle birlikte hareket ederek önemli projelere imza atacaklarını dile getirdi. Aynı zamanda dernek üyeleri arasında sağlam bir dayanışma ve dostluk bağı olduğunu vurgulayan Çaymaz, bu birlikteliğin derneğin hedeflerine ulaşmasında büyük bir avantaj olduğunu söyledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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