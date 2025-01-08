Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası'nın Ardından Görevinden Ayrılıyor
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası'nın ardından 13 yıllık kariyerini noktalayacağını açıkladı. 2012'den beri görevde olan Deschamps, Fransa'yı 2018 Dünya Kupası ve 2021 Uluslar Ligi zaferine taşımıştı.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılacağını duyurdu.
Teknik Direktör Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalama kararı aldı. 56 yaşındaki çalıştırıcı, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'ndaki 13 yıllık görevini bırakacağını duyurdu. Kararına ilişkin bir Fransız televizyon kanalına konuşan Deschamps, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nı son kez çalıştıracağını açıkladı.
2012 yılından beri Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan deneyimli çalıştırıcı, 2018'de Dünya Kupası ve 2021'de Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşadı. - İSTANBUL