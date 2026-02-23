Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti

Curaçao'yu 2026 Dünya Kupası'na taşıyan teknik direktör Dick Advocaat, kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etti.

"AIL? HER ZAMAN FUTBOLDAN ÖNCE GELİR"

Curaçao Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 78 yaşındaki Hollandalı teknik adamın ailevi sebeplerle görevini bıraktığı duyuruldu.

Advocaat kararına ilişkin, "Aile her zaman futboldan önce gelir demiştim. Bu nedenle doğal bir karar. Ancak bu, Curaçao'yu, oradaki insanları ve meslektaşlarımı çok özleyeceğim gerçeğini değiştirmez. Dünyanın en küçük ülkesini Dünya Kupası'na taşımayı kariyerimin en önemli başarılarından biri olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"TARİH YAZDI"

Curaçao Futbol Federasyonu Başkanı Gilbert Martina ise, "Kararı saygıyla karşılanmalıdır. Advocaat, milli takımla tarih yazdı. Curaçao, ona her zaman minnettar kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

TARİHİ BAŞARI

FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden en küçük ülke unvanını alan Curaçao, tarihinde ilk kez turnuvada mücadele edecek. Takımın başına bir başka Hollandalı teknik adam Fred Rutten getirildi.