Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden ayrıldı

Hollandalı Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı Teknik Direktörlüğü görevinden istifa etti.

Curaçao Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 78 yaşındaki deneyimli teknik adamın kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Advocaat, "Aile her zaman futboldan önce gelir demiştim. Bu nedenle doğal bir karar. Ancak bu, Curaçao'yu, oradaki insanları ve meslektaşlarımı çok özleyeceğim gerçeğini değiştirmez. Dünyanın en küçük ülkesini Dünya Kupası'na taşımayı kariyerimin en önemli başarılarından biri olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Curaçao Futbol Federasyonu Başkanı Gilbert Martina ise "Kararı saygıyla karşılanmalıdır. Advocaat, milli takımla tarih yazdı. Curaçao, ona her zaman minnettar kalacaktır." şeklinde görüş belirtti.

FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan en küçük ülke olan ve tarihinde ilk kez turnuvada mücadele edecek Curaçao'yu bir başka Hollandalı teknik adam Fred Rutten çalıştıracak.