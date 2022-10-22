Diagne'nin affı yok! Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u farklı geçti

Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Andrea Pirlo'nun öğrencileri bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini aldı. Karagümrük'te oyuna girdikten 1 dakika sonra takımını 2-1 öne geçiren golü atan Diagne, bu sezon 6 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.