Diagne'nin affı yok! Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'u farklı geçti
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Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti. Andrea Pirlo'nun öğrencileri bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini aldı. Karagümrük'te oyuna girdikten 1 dakika sonra takımını 2-1 öne geçiren golü atan Diagne, bu sezon 6 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi.
Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 11. haftasında Ümraniye Şehir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-1 kazandı.
KARAGÜMRÜK GERİDEN GELDİ
Karşılaşmada Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Davide Biraschi, 54. dakikada Mbaye Diagne ve 90. dakikada Borini kaydetti. Ümraniyespor'un tek golü ise 3. dakikada Umut Nayir'den geldi.
DIAGNE ŞOV YAPIYOR
Ümraniyespor karşısında oyuna girdikten 1 dakika sonra gol atan Digane, İstanbul ekibiyle çıktığı 10 maçta 6. kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Senegalli golcü ayrıca Süper Lig'de 88. maçında 60. golünü attı.