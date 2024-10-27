Üye Girişi
Haberler

Devriş Deniz: "Yavaş yavaş ligde var olduğumuzu göstereceğiz"

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, Ümraniyespor maçının ardından takımının mücadeleci tutumunu değerlendirerek, bireysel hatalardan dolayı mağlup olduklarını fakat yavaş yavaş ligde kendilerini göstermeye başlayacaklarını ifade etti.

- Devriş Deniz: "Yavaş yavaş bu ligde var olduğumuzu göstereceğiz"

İSTANBUL - Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, Ümraniyespor maçında futbolcularının mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, "Bugünkü maç gösterdi ki çocuklar artık tepki vermeye başladı. Yavaş yavaş biz de bu ligde var olduğumuzu göstereceğiz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor, konuk olduğu Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu. Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Devriş Deniz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. İyi mücadele ettiklerine değinen Deniz, "Çocukların mücadelesinden memnunuz. Sonuç olarak bireysel hatalar yaptık ve bunun sonucunda mağlup olduk. Bugünkü maç gösterdi ki çocuklar artık tepki vermeye başladı. Yavaş yavaş biz de bu ligde var olduğumuzu göstereceğiz inşallah. Mücadeleden memnunuz ama bireysel hatalardan yediğimiz gollerden dolayı memnun değiliz" ifadelerini kullandı.

Derviş Deniz, kötü gidişatta oyuncuların motivasyonunu sağlamalarıyla ilgili sorulan soruya ise, "Yeni bir başkanımız var, heyecanlı. Ekonomik anlamda bir şeyler yapmak istiyor. Oyuncularımızın akitlerini yerine getirmeye çalışıyor. Bunlar da olduktan sonra inşallah güzel şeyler olacak" diye cevap verdi.

Devriş Deniz:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Spor

Yeni Malatyaspor

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

 MHP'de istifa depremi! 8 ilçe başkanı birden görevi bıraktı

MHP'de istifa depremi! Hepsi birden görevi bıraktı
İmamoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa böyle yanıt verdi: Sen bayağı çirkinsin

İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı olay oldu: Sen bayağı çirkinsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.