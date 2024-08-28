Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreia'yı maçında yalnız bırakmadı

8 ay önce yollarını ayıran oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine ikinci bir şans vererek barıştı. Güzel oyuncu, sevgilisinin maçta yalnız bırakmadı.

Özkan, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Sevgilisine ait formayı giyen güzel oyuncu, maç öncesi yanına gelen sevgilisine moral verdi. Galatasaray'ın 1-0 kaybetmesinin ardından görüntülenen Devrim Özkan, "Lucas Torreira her zamanki gibi mükemmel oynadı. Şansımız böyleymiş. Vardır bir hayır. Seneye inşallah" ifadelerini kullandı.