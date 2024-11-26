Devrim Özkan'dan Icardi-Wanda Nara sorusuna olay cevap

Güzel oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira'nın aşkı doludizgin devam ediyor. Sosyal medyada mutluluk pozları veren çiftin paylaşımları büyük ilgi görüyor. Katıldığı etkinlikte basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, Wanda Nara- Mauro Icardi çiftinin ilişkisi hakkında da konuştu.

"BİZİ BAĞLAYAN BİR ŞEY YOK"

Bir etkinlikte görüntülenen Devrim Özkan, Mauro Icardi ve Wanda Nara ilişkisi hakkında sorulara da cevap verdi. Oyuncu Devrim Özkan, Mauro Icardi ve Wanda Nara ilişkisi hakkında basın mensuplarının "Lucas Torreira ile gidip yardımcı olma düşünceniz var mı?" sorusuna "Onların ilişkisi. Bizi bağlayan bir şey yok ortada" yanıtını verdi.