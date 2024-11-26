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Devrim Özkan'dan Icardi-Wanda Nara sorusuna olay cevap

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Galatasaray'ın futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan ve evlenmeyi düşünen güzel oyuncu Devrim Özkan, bir etkinlikte Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ilişkisi hakkında da konuştu. Basın mensuplarının ''Lucas Torreira ile gidip yardımcı olma düşünceniz var mı?'' sorusunu yanıtlayan Özkan, ''Onların ilişkisi. Bizi bağlayan bir şey yok'' dedi.

Güzel oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira'nın aşkı doludizgin devam ediyor. Sosyal medyada mutluluk pozları veren çiftin paylaşımları büyük ilgi görüyor. Katıldığı etkinlikte basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, Wanda Nara- Mauro Icardi çiftinin ilişkisi hakkında da konuştu.

"BİZİ BAĞLAYAN BİR ŞEY YOK"

Bir etkinlikte görüntülenen Devrim Özkan, Mauro Icardi ve Wanda Nara ilişkisi hakkında sorulara da cevap verdi. Oyuncu Devrim Özkan, Mauro Icardi ve Wanda Nara ilişkisi hakkında basın mensuplarının "Lucas Torreira ile gidip yardımcı olma düşünceniz var mı?" sorusuna "Onların ilişkisi. Bizi bağlayan bir şey yok ortada" yanıtını verdi.

Devrim Özkan'dan Icardi-Wanda Nara sorusuna olay cevap
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

topluma kötü ornek oluyorsunuz devrim hanım .

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Haber YorumlarıEmir Güler:

BUNUN NERESİ OLAY YANIT DOĞRU OLANI SÖYLEMİŞ BU KADINI NEDEN BAĞLASIN MANTIKLI ŞEYLER PAYLASIN LÜTFEN!!!

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Haber YorumlarıBükücü:

Olay cevap neymiş? ''Onların ilişkisi. Bizi bağlayan bir şey yok'' bu mu olay cavap?

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

futboldaki ahlaksızlıkları kadar,özel hayatları da ahlaksızlıklarla dolu bunların.

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Haber Yorumlarıhic33:

"Önemli olan dış değil, iç güzelliktir"e örnek iki çift, desem yalan olur. Olsa olsa cüzdanın iç güzelliği olur.

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