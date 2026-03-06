Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın eski sevgilisi ve ünlü oyuncu Devrim Özkan, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için yaptığı skor tahminiyle gündeme geldi. Özkan, sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş karşısında 2-1'lik galibiyetle ayrılacağını öngördü.
SKOR TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Sarı-kırmızılı takıma olan yakınlığıyla bilinen Devrim Özkan, dev derbi için skor tahmininde bulundu. Özkan, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılacağını söyledi.
DERBİ ÖNCESİ HEYECAN ARTIYOR
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş–Galatasaray derbisi öncesi hem taraftarlar hem de spor ve sanat dünyasından isimler tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Devrim Özkan'ın tahmini de kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.