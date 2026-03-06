Haberler

Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini

Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
Güncelleme:
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'nın eski sevgilisi ve ünlü oyuncu Devrim Özkan, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için yaptığı skor tahminiyle gündeme geldi. Özkan, sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş karşısında 2-1'lik galibiyetle ayrılacağını öngördü.

  • Devrim Özkan, Beşiktaş-Galatasaray derbisi için Galatasaray'ın 2-1 kazanacağını tahmin etti.
  • Devrim Özkan, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın eski sevgilisidir.

SKOR TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı takıma olan yakınlığıyla bilinen Devrim Özkan, dev derbi için skor tahmininde bulundu. Özkan, Galatasaray'ın Beşiktaş karşısında sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılacağını söyledi.

DERBİ ÖNCESİ HEYECAN ARTIYOR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş–Galatasaray derbisi öncesi hem taraftarlar hem de spor ve sanat dünyasından isimler tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Devrim Özkan'ın tahmini de kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarımurat özkan:

aşkım benim fındığını yerim senin:)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ünlü oyuncu !

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Bulut:

Bizim ineğin de her yanı ortada, bir acaba demedim değil. Sonra dedim bozim ki edeplidir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

