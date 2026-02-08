Haberler

Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Devon Hall, sol dizinden operasyon geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Devon Hall, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeni ile başarılı bir operasyon geçirdi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Devon Hall, sol dizinden operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Devon Hall'un sol dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde menisküs yırtığı tespit edildiği ve planlanan tedavi programı kapsamında ABD'li oyuncunun bugün başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

Arap dünyası şokta! Pedofili skandalı kritik bir ismi koltuğundan etti
DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek