Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Devon Hall, sol dizinden operasyon geçirdi
Fenerbahçe Beko'nun ABD'li oyuncusu Devon Hall, sol dizindeki menisküs yırtığı nedeni ile başarılı bir operasyon geçirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Devon Hall'un sol dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde menisküs yırtığı tespit edildiği ve planlanan tedavi programı kapsamında ABD'li oyuncunun bugün başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.