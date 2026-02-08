Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Devon Hall, sol dizinden operasyon geçirdi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Devon Hall, sol dizinden operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Devon Hall'un sol dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde menisküs yırtığı tespit edildiği ve planlanan tedavi programı kapsamında ABD'li oyuncunun bugün başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.