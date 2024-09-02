Devlet Bahçeli, Bellona Kayserispor Başkanı ve Yönetim Kurulunu Kabul Etti

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Yönetim Kurulunu kabul etti.

Mhp'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli, Çamlı ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.

Kabulde, Çamlı tarafından Bahçeli'ye isminin yazılı olduğu imzalı Kayserispor forması hediye edildi.