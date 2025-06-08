Devin Özek'in ilk transfer hamlesi! Galatasaray'ın radarındaki isme kanca attı

Devin Özek'in ilk transfer hamlesi! Galatasaray'ın radarındaki isme kanca attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni Futbol Direktörü Devin Özek, kulübün ses getirecek transferi için ilk hamleyi yaptı. Leroy Sane transferi için Devin Özek'i devreye sokan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki yıldız futbolcu için teklifini sundu.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, sarı-lacivertlilerdeki ilk icraatını flaş bir transferle yapıyor. Devin Özek, Fenerbahçe'nin ses getirecek transferi için devreye girdi.

FENERBAHÇE TEKLİF SUNDU

Fenerbahçe, Leroy Sane transferi için Devin Özek'i devreye soktu. Haberde Devin Özek'in Leroy Sane ile görüştüğü ve yıldız futbolcudan sözleşme şartları konusunda bilgi aldığı ifade edildi. Alman transfer pazarına Devin Özek ile giren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki Leroy Sane için teklifini sundu.

REKABETE GİRMEYECEK

Buna karşın Fenerbahçe yönetiminin, yıldız ismin transferi için Bayern Münih ve Galatasaray ile rekabete girmeyeceği vurgulandı. Leroy Sane'ye yapılan ücret teklifinde artış yapılması planlanmazken, Alman yıldızın teklifi kabul etmesi halinde Fenerbahçe'nin transfer için görüşmelere başlayacağı aktarıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi

ABD'nin kalbinde çatışmalar şiddetlendi! Asker sokağa indi
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Ünlü çift Bodrum'da romantik anlar yaşadı!
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMGk:

Bir takımın hiç mi kendi stratejisi olmaz nedir bu Galatasaray sendromu.. Fener de ki olay incelenmesi gereken bir psikolojik vakaya dönüştü

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVeli İdi:

haberler.com. ,gerçekten boş yapıyorsun.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğuş ve Hoşkedem Hidayetkızı'nın acı günü

Azerbaycan'dan gelen haberle yıkıldılar! Ünlü çift büyük acı yaşıyor
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Trump, Elon Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ile Pentagon harekete geçti

Trump, Musk'a yıkıcı darbeyi vuruyor! NASA ve Pentagon harekete geçti
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
Melodili yol yayınlaşıyor! İşte Türk Marşı'ndan sonraki marş

Melodili yol yayınlaşıyor! İşte Türk Marşı'ndan sonraki marş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.