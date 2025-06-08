Devin Özek'in ilk transfer hamlesi! Galatasaray'ın radarındaki isme kanca attı
Fenerbahçe'nin yeni Futbol Direktörü Devin Özek, kulübün ses getirecek transferi için ilk hamleyi yaptı. Leroy Sane transferi için Devin Özek'i devreye sokan Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki yıldız futbolcu için teklifini sundu.
Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, sarı-lacivertlilerdeki ilk icraatını flaş bir transferle yapıyor. Devin Özek, Fenerbahçe'nin ses getirecek transferi için devreye girdi.
FENERBAHÇE TEKLİF SUNDU
Fenerbahçe, Leroy Sane transferi için Devin Özek'i devreye soktu. Haberde Devin Özek'in Leroy Sane ile görüştüğü ve yıldız futbolcudan sözleşme şartları konusunda bilgi aldığı ifade edildi. Alman transfer pazarına Devin Özek ile giren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemindeki Leroy Sane için teklifini sundu.
REKABETE GİRMEYECEK
Buna karşın Fenerbahçe yönetiminin, yıldız ismin transferi için Bayern Münih ve Galatasaray ile rekabete girmeyeceği vurgulandı. Leroy Sane'ye yapılan ücret teklifinde artış yapılması planlanmazken, Alman yıldızın teklifi kabul etmesi halinde Fenerbahçe'nin transfer için görüşmelere başlayacağı aktarıldı.