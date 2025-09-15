Haberler

Develigücü Yeni Sezonda Lige Katılmama Kararı Aldı

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü, 2025-2026 sezonunda lige katılmama kararı aldığını duyurdu. Kulüp başkanı İbrahim Şimşek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun grupları oluşturma yöntemini eleştirerek, bu kararı verdiklerini açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü, yeni sezonda lige katılmama kararı aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü, 2025-2026 futbol sezonunda fikstüre katılmama ve sahaya çıkmama kararı aldı.

Develigücü Başkanı İbrahim Şimşek, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun grupları oluştururken yapmış olduğu eşlemeler, tarafımızca son derece yanlış bulunmuştur. Yönetim kurulu kararı ile, noter aracılığıyla TFF'ye dilekçemizi verdik ve yeni sezona katılmayacağımızı bildirdik" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
