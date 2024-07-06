Develigücü, yeni sezonda antrenör Orhan Anıl ile devam edecek

Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Develigücü, yeni sezonda antrenör Orhan Anıl ile devam edecek. Transfer çalışmaları ise önümüzdeki günlerde başlayacak.

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Develigücü, 2024-2025 futbol sezonu için planlamaya başladı. Öncelikle antrenör sorununu çözmek ardından da futbolcu transferlerini gerçekleştirmek isteyen kırmızı beyazlı ekip, son iki sezonun ikinci yarılarında takımda görev alan antrenör Orhan Anıl'da karar kıldı.

Develigücü Kulüp Başkanı İbrahim Şimşek, tecrübeli antrenör Orhan Anıl ile yeni sezonda çalışacaklarını beyan etti. Başkan Şimşek, önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarına başlayacaklarını ifade ederek önceliğin Kayserili ve Kayseri'de ikamet eden futbolcular olacağını söyledi. - KAYSERİ