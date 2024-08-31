Üye Girişi
Haberler

Develigücü, yeni sezona şampiyonluk parolası ile giriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup takımlarından Develigücü, Türkiye 3. Ligi'ne yükselmek için güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Başkan İbrahim Şimşek, futbolcularla sözleşme yapacaklarını ve şampiyonluk mücadelesi vereceklerini belirtti.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup takımlarından Develigücü, yeni sezona şampiyonluk parolası ile girmek istiyor. Başkan İbrahim Şimşek, anlaşılan futbolcular ile hafta içerisinde sözleşme yapacaklarını söyledi.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Kayseri'yi temsil edecek takımlardan birisi olan Develigücü, hedefini Türkiye 3. Ligi'ne yükselmek olarak belirledi. Başkan İbrahim Şimşek, güçlü bir kadro kurarak 4. Grup'ta ipi göğüsleyen ekip olmak istediklerini söyledi.

Başkan İbrahim Şimşek, "Bu sene sağlam adımlarla gitmek istiyoruz. Anlaştığımız oyuncular var. Önümüzdeki hafta imzalar atacağız. Develi halkına ili bir takım seyrettirmek istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Oluruz veya olamayız ama gücümüzün yettiği kadar bu hedef noktasında oluşum gerçekleştirip şampiyonluk mücadelesi vermek istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Şimşek kayseri Türkiye Develi Spor Spor Güncel Haberler

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 25 şüpheli yakalandı

 Tepkilerin odağındaki Ali Erbaş, Külliye'de Atatürk'e dua etti

Tepkilerin odağındaki Ali Erbaş, Külliye'de Atatürk'e dua etti
Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü

Tatil sitesinde feci olay: 21'inci kattan otomobilin üzerine düşerek öldü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title