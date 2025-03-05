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Develigücü'nden Ardahanspor'a Transfer: Eray Ergin Takımdan Ayrıldı

Develigücü'nden Ardahanspor'a Transfer: Eray Ergin Takımdan Ayrıldı
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Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develigücü'nde forvet oyuncusu Eray Ergin, 200 bin TL bonservis bedeliyle Ardahanspor'a transfer oldu. Bu sezon Develigücü ile 19 maça çıkan Ergin, 9 gol attı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Develigücü'nün forvet oyuncusu Eray Ergin, takımdan ayrıldı. Golcü futbolcu Ardahanspor'a transfer oldu.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Develigücü'nde Eray Ergin başka takıma transfer oldu. Bu sezon başında kırmızı-siyahlı takıma katılan forvet oyuncusu, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta bulunan Ardahanspor'a transfer oldu. 200 bin TL bonservis ücreti karşılığında takımdan ayrılan 26 yaşındaki forvet oyuncusu, son oynanan Bahçespor maçına da çıkmadı.

Eray Ergin, bu sezon Develigücü forması altında 19 maça çıktı ve 9 gol attı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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