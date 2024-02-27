Develigücü ile 12 Bingölspor Maçında Konuk Ekip 1-0 Kazandı
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 17. hafta maçında Develigücü ile 12 Bingölspor karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 17. hafta maçında Develigücü ile 12 Bingölspor karşılaştı. Müsabakayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Stat: Develi İlçe Stadyumu
Hakemler: Murat Durgutluoğlu, Cafer Mamak, Mehmet Emre Aksu
Develigücü: Osman Kuş, Hüseyin Can Turhan,(Hasan Pamuk dk. 70), İbrahim Şahinkaya, Abdulkadir Yıldırım, Osman Can Çötür, Resul Ekrem Turhan (Enes Koçoğlu dk. 88 ), Hasan Hüseyin Alkan, (Eray Akyol dk. 70), Batuhan Güvenç, Süleyman Öztürk, Mehmet Turan Karamahmut, (Turgut Yetük dk. 60), Bilal Soylu, (Onur Han Ünal dk. 46)
12 Bingölspor: Oğuzhan Çelik, Deniz Özyeşiller, Serdar Yazıcı, Ruhi Yıldız, (Eren Şimşek dk. 46), Semih Ceylan, Faruk Çiçek, Safa Gundak, Burak Sürmeli, (Berat Kaya dk. 90), İsmail Palta (Ogün Yıldırım dk. 70 ), Selim Dağ, Arif Arslan, (Bilal Çebi dk. 70)
Goller: Selim Dağ (dk. 43) (12 Bingölspor)
Sarı Kartlar: Resul Ekrem Turhan, Osman Kuş, İbrahim Şahinkaya, Hüseyin Can Turhan, Osman Can Çötür (Develigücü) Burak Sürmeli, Arif Arslan, Murat Ayaz, Deniz Özyeşiller (12 Bingölspor) - KAYSERİ