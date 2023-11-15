Develi Belediyespor, Bigadiç Belediyespor'u 3-0 Yendi
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun 7. haftasında Develi Belediyespor, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Develi Murat Kocatürk
Hakemler: Burhan İlhan, Bektaş Kalender
Develi Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, İgor, Romero, Kemal Kayhan, Cepeda, Yasin Aydın (Mustafa Susam, Abdullah Cam, Calvo, Onur İrteni, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik, )
Bigadiç Belediyespor: Vefa Yılmaz, Eren Kanlı, Murat Al, Arinze, Taha Erdem, Yiğit (Andaç Kapan, Gökhan Çatal, Kadir Gülcan, İlker Alican, Salih Özdemir)
Setler: 25-21, 25-16, 25-20
Süre: 72 (26, 22, 24)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun 7. haftasında Develi Belediyespor, sahasında Bigadiç Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Spor