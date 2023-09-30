Develi Belediyespor AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Turnuvası'nda mücadele edecek

2023-2024 sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor, yeni sezon öncesi Kupa Voley Turnuvası'nda mücadele edecek. Develi Belediyespor, Kupa Voley Turnuvası'nda A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor ve Galatasaray HDİ Sigorta, takımları ile oynayacak.

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler Turnuvası grup müsabakalarının programı belli oldu.

2023-2024 sezonunda Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Develi Belediyespor, yeni sezon öncesi Kupa Voley Turnuvası'nda mücadele edecek. Efeler Ligi'nde ikinci sezonunu geçirecek olan Kayseri temsilcisi Develi Belediyespor, lig öncesi en ciddi sınavları Kupa Voley Turnuvası'nda verecek. Develi Belediyespor, Kupa Voley Turnuvası'nda A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor ve Galatasaray HDİ Sigorta, takımları ile oynayacak. Müsabakalar 12-14 Ekim tarihlerinde İzmir-Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksinde oynanacak. Develi Belediyespor'un Kupa Voley Turnuvasındaki maç programı ise şu şekilde:

A Grubu /

12 Ekim 2023 Perşembe

16.30 Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor (TVF Voleybol TV)

13 Ekim 2023 Cuma

14.00 Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (TRT Spor Yıldız)

14 Ekim 2023 Cumartesi

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Bigadiç Belediyespor (TVF Voleybol TV) - KAYSERİ