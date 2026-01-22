Haberler

Dev rakam! Braga'ya transfer olan Demir Ege Tıknaz'ın serbest kalma bedeli belli oldu
Beşiktaş Kulübü, futbolcusu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz'in Braga kulübüne transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Demir Ege Tıknaz'ın serbest kalma bedeli 40 milyon euro olarak açıklandı.

  • Beşiktaşlı futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın SC Braga'ya transferi için Braga'nın Beşiktaş'a 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği açıklandı.
  • Demir Ege Tıknaz'ın transfer anlaşmasında Braga'nın Beşiktaş'a 500 bin Euro şarta bağlı bonus ödemesi de yer alıyor.
  • SC Braga, Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesindeki serbest kalma bedelini 40 milyon Euro olarak belirledi.

Beşiktaş Kulübü, Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Braga'ya transfer olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

BONSERVİSİ 7 MİLYON, 500 BİN EURO BONUS

Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz'ın SC Braga'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre SC Braga, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7.000.000 Euro ödeme yapacaktır. Ayrıca kulübümüzle SC Braga arasındaki transfer sözleşmesine göre 500.000 Euro şarta bağlı bonus ve futbolcunun bir başka kulübe geçici ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzme 20'si ödenecektir." denildi.

SERBEST KALME BEDELİ 40 MİLYON EURO

Öte yandan Portekiz ekibi Braga, milli oyuncuDemir Ege Tıknaz'ın serbest kalma bedelini 40 milyon euro olarak açıkladı.

