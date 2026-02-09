Haberler

Dev organizasyona ünlü fenomen damga vurdu: 1 milyon dolarlık...

Güncelleme:
ABD'de düzenlenen Super Bowl organizasyonuna katılan ünlü internet fenomeni ve sporcu Logan Paul'un, etkinlik sırasında 1 milyon dolarlık işlem hacmi açtığı anlar paylaşıldı.

Amerikalı influencer ve profesyonel sporcu Logan Paul, ABD'de düzenlenen Super Bowl etkinliklerinde yer aldı. Paul'un bu sırada açtığı ve yaklaşık 1 milyon dolarlık işlem hacmi yaratan anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Logan Paul'un Super Bowl'da gerçekleşen bu finansal hamlesi, çeşitli platformlarda birçok kez paylaşıldı ve yüz binlerce etkileşim aldı. Görüntüler, özellikle kripto ve yatırım meraklısı kullanıcılar arasında yaygın şekilde konuşuldu.

PAUL'UN KÜRESEL ETKİSİ

Paul, sosyal medya ve eğlence dünyasındaki büyük takipçi kitlesi sayesinde Super Bowl gibi dev bir organizasyonda bile ilgi odağı olmasını bildi. Paylaşılan anlar, Super Bowl'un sadece bir spor etkinliği değil aynı zamanda sosyal medya ve popüler kültür fenomenlerinin sahnesi olduğunu bir kez daha gösterdi.

