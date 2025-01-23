Dev maç öncesi 150 kişi birbirine girdi! Bıçaklananlar var
UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ve Real Sociedad arasında oynanacak maç öncesi Roma'da çıkan olaylarda 3 İspanyol taraftar bıçakla yaralandı. Olaylar dün akşam Roma'da başladı. 70 kişilik İspanyol taraftar grubuna, 80 kişilik bir grup saldırdı.
İtalya'nın başkenti Roma'da, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile İspanya'nın Real Sociedad takımları arasında oynanacak maç öncesi çıkan olaylarda 3 İspanyol taraftarın bıçakla yaralandığı bildirildi.
150 KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Lazio ile Real Sociedad'ın bugün oynayacağı müsabaka öncesinde, çarşamba akşamı Roma'da olaylar çıktı. Başkentin Monti Mahallesi Leonina Caddesi'nde bulunan 70 kişilik İspanyol taraftar grubuna, 80 kişilik bir grup saldırdı. Saldıranların, Lazio taraftarları olabileceği belirtildi.
3 KİŞİ BIÇAKLANDI
Olaylarda 3 Real Sociedad taraftarı, bıçakla yaralandı. Olaylara İtalyan emniyet güçleri müdahale ederken, saldırganlar polisin gelmesiyle kaçtı. Saldıranlardan bazılarının kimliklerinin tespit edildiği, ayrıca kamera görüntüleri üzerinden de soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.